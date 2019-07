Faenza, all’Arena Borghesi la proiezione del film “Bangla” di Phaim Bhuiyan

Continuano le collaborazioni tra il Cineclub Il Raggio Verde e le associazioni del territorio faentino in Arena Borghesi. Il gioco di squadra fra CCRV e le realtà locali permette di far conoscere al pubblico soggetti impegnati in campo culturale e sociale, offrendo spunti e considerazioni spesso inediti per la lettura delle pellicole.

Sabato 27 luglio l’appuntamento è alle 21.30 all’Arena Borghesi, con la proiezione del film “Bangla” di Phaim Bhuiyan, dove viene raccontata la vicenda di Phaim – interpretato dallo stesso regista – un ragazzo di origini bengalesi nato in Italia e residente da sempre nel quartiere di Torpignattara, nella capitale.

Il film

Phaim vive con la sua famiglia, lavora come guardiano diurno in un museo d’arte, suona in una band ed è musulmano praticante. La sua vita si complica quando, conosciuta la ragazza che gli farà battere il cuore, Asia (Carlotta Antonelli), dovrà ponderare se cedere alle naturali pulsioni sessuali o mantener fede ad uno dei fondamentali dogma della sua religione, ovvero quello di restare casto fino al matrimonio. Phaim crede nella sua fede religiosa, eppure, in egual modo, vorrebbe con tutto se stesso unirsi alla ragazza che ama.

Il film ha vinto il nastro d’argento per la miglior commedia e il premio per il miglior film nella rassegna Bimbi belli 2019 (la storica rassegna dedicata ai “migliori esordi del cinema italiano” curato da Nanni Moretti al Cinema Nuovo Sacher di Roma )

Intero: 6 euro, ridotto 5 euro, soci CCRV 4 euro. Apertura cancelli: ore 20.50. Inizio Proiezione: ore 21.30. A seguire commento del film.