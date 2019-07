Festival Naturae. Escursione in canoa, birdwatching ed intervista all’illustratore Davide Reviati

La dodicesima edizione del Festiva Naturae giunge , 27 luglio, alla penultima giornata, con un programma sempre molto ricco. Si parte alle 9.30 con un’escursione in canoa e birdwatching nelle acque del Bevano, con Angelo modenesi del Canoa Club di Milano Marittima. Imbarco al Cubo Magico Bevanella, informazioni e prenotazioni al 333 9949985.



Alle 10, allo spazio verde davanti all’Arena del Sole, il laboratorio-gioco di astronomia “Verso la luna”, con la divulgatrice scientifica Amalia Persico. Alle 17, “L’innocenza americana alle prese con l’esperienza orrenda della guerra. Andrea Montanari intervista il celebre illustratore Davide Reviati in occasione del suo ultimo lavoro artistico (le magistrali illustrazioni per il libro “Chickamauga”, il racconto di Ambrose Bierce edito da Else Edizioni). Saranno presentate anche tavole inedite, mentre lo street artist Mirko Dodich realizzerà due pannelli attinenti all’evento.

Dalle 18, “#Io sono ambiente 2019. L’amore per la terra e l’impegno per l’ambiente si incontrano… in vacanza”, un’iniziativa a cura del Ministero dell’Ambiente e dei Carabinieri Forestali. Infine, sempre all’Arena del Sole, alle 21.30 è in programma il film “Dumbo”, di Tim Burton, con Colin Farrell e Danny De Vito.