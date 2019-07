Serata in ricordo di Giovanni Nadiani a tre anni dalla scomparsa, alla Bottega Bertaccini di Faenza

Venerdì 26 luglio alle 21 alla Bottega Bertaccini di Faenza si terrà l’evento “Dagli assetati campi”, in memoria di Giovanni Nadiani, con letture e testimonianze di Gianni Parmiani, Elio Pezzi e Nevio Spadoni e l’accompagnamento musicale con pezzi della tradizione balcanica suonati dalla fisarmonica di Bardh Jakova.

Sono passati tre anni dalla morte di Giovanni Nadiani, tre anni di assenza nella vita della sua famiglia e di quanti lo hanno avuto come amico, come collega, come maestro. Ma ha lasciato un grande vuoto anche nella poesia della Romagna, con la sua lingua bastarda e meticcia che ha fatto incontrare e contaminare il dialetto con l’italiano e le lingue straniere.

E ancora: un vuoto di pensiero, il suo sguardo insieme drammatico e ironico sulla nostra contemporaneità, “in una provincia – come ha osservato Alberto Bertoni – assimilata con velocità sempre più vertiginosa ai vizi e ai vezzi di un Occidente allo sbando, deserto di memoria e di punti di riferimento”.

C’è una frase di Bertolt Brecht, poeta, scrittore, drammaturgo ma anche uomo fortemente impegnato nella politica del suo tempo, una frase che ben riassume la vita e l’eredità di Giovanni Nadiani: “Non lasciatevi ingannare che la vita sia poca cosa. Bevetela a rapide sorsate. Non vi potrà bastare quando dovrete andarvene”.

“Ci manca anche per questo – spiegano gli organizzatori -, per la sua forza, per la sua instancabile ricerca di qualcosa di nuovo da conoscere o da sperimentare. Per la sua vastità di impegni e di interessi, ci tocca scomodare anche Ippolito Pindemonte quando definiva l’Ulisse omerico “quell’uom di multiforme ingegno”. Giovanni era anche lui a suo modo un navigatore, uno scopritore di mondi e un inventore di linguaggi”.