Spiagge Soul. Tre appuntamenti a Marina di Ravenna: Lisa Hunt, Fabio Curto e The old red bycicle

Venerdì 26 luglio il festival Spiagge Soul presenta tre spettacoli in serata, tutti a Marina di Ravenna. The Old Red Bycicle (ITA) è alla Trattoria Le Corti di Marina di Ravenna alle ore 20. Fabio Curto (ITA)

è al Bacino Pescherecci di Marina di Ravenna alle ore 21.30. Lisa Hunt Soul Band è al Finisterre Beach di Marina di Ravenna alle ore 22. Ingresso gratuito agli spettacoli.

Lisa Hunt Soul Band. La madrina di Spiagge Soul. Lisa Hunt (nella foto) ha cominciato a cantare nella grande tradizione afroamericana della musica Gospel, da cui derivano le origini del suo stile vocale carico di Soul. Ha studiato canto al City College di New York ottenendo la laurea in musica. Molti dei suoi brani sono stati pubblicati su varie compilation in tutto il mondo, come cantante o compositrice ha venduto più di un milione di copie di dischi. Ha cantato in colonne sonore di film come “Subway’s Stories” per la HBO (regia di Jonathan Demme), “Goodnight Moon” con Lauryn Hill, Natalie Cole, Patti Labelle, Billy Crystal e Susan Sarandon. In studio ha collaborato con famosi produttori come Jellybean Benitez (Madonna), Toni C (Whitney Houston) e molti altri. In Italia è stata la vocalist di Zucchero sia in studio che sul palco, ma ha lavorato anche con moltissimi artisti, da Pavarotti a Ray Charles. Ha inoltre condiviso il palco con Eric Clapton, James Brown, Dionne Warwick, Brian May, Randy Crawford, Joe Cocker, Miles Davis, Andrea Bocelli, Ronan Keating e Macy Gray. Attualmente lavora fra l’Australia, New York e l’Italia.

Fabio Curto. Fabio Curto è stato conosciuto dal grande pubblico grazie alla partecipazione al talent show su Rai 2 “The Voice of Italy” 2015, che ha messo in risalto la sua voce molto intensa e la sua capacità di creare forte legame emotivo con gli ascoltatori anche solo accompagnato dalla sua chitarra. La sua attività musicale antecedente a questo successo è molto varia e particolare: inizia a comporre a 12 anni e ben presto fonda diverse band con musiche originali tra cui L’Etandonné, genere rock italiano, e La Van Guardia, che sposa swing, rumba e tradizione Gipsy dei balcani. Dopo essersi laureato in Scienze politiche decide di intraprendere l’arte di strada esibendosi da solo e con la band in gran parte dell’Europa e dopo la vittoria del Talent pubblica un Ep con Universal e un album nel 2017. Tra i riconoscimenti più importanti vanno ricordati il Premio Mia Martini giovani, Premio Stella del Sud sezione musica e Social e il Premio letterario nazionale Vincenzo Padula.

The Old Red Bycicle. The Old Red Bicycle è una band nata a Rimini ma con orizzonti musicali che guardano ai Caraibi. Il loro esordio, “Living”, è un album di dieci brani originali che mescola sonorità provenienti da tutto il centro-sud America a testi in inglese, conditi dal tocco pop della loro penisola. Non mancano brani della tradizione cubana e calypso riarrangiati in uno stile personale. Per l’occasione, saranno accompagnati da fiati e percussioni.

Il Festival continua sabato 27 luglio con Leon Beal & Sax Gordonassieme alla Luca Giordano Band, mentre domenica 28 è in programma l’unico concerto italiano della formazione dello Zimbabwe Mokoomba e anche quello della cantante Noreda Graves al Lido degli Scacchi. Poi due stelle del blues mondiale, il chitarrista e cantante inglese Tom Attah (lunedì 29) e l’americano Watermelon Slim (martedì 30), che anticipano la festa messicana dei Los Kamer (mercoledì 31). Chiudono il Festival Corey Harris, il grande musicista maliano Baba Sissoko (sabato 3 agosto), e Izzy & The Catastrophics (domenica 4 agosto), prima di una ripresa sabato 10 agosto con Noreda Graves a Marina di Ravenna.

Spiagge Soul è il Festival organizzato dall’Associazione culturale “Blues Eye” con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Per info e aggiornamenti sul programma: www.spiaggesoul.it – Spiagge Soul Festival