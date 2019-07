Annullato concerto all’alba delle Femme Folk: al Coya Beach di Casalborsetti si recupera il 3 agosto con Khorakhané

L’allerta meteo della Regione Emilia-Romagna prevede temporali estesi e molto intensi per domenica 28 luglio, per cui il concerto all’alba delle Femme Folk a Casalborsetti è annullato. Questa iniziativa verrà recuperata con un bellissimo concerto dei Khorakhané – ‘De Andrè e altre storie’ sabato 3 agosto alle 5.45, sempre al Coya Beach. Gruppo rivelazione del 2007 al 57° Festival di Sanremo, secondo premio della critica nella sezione giovani, premio MEI come miglior gruppo 2007 Indie POP, Premio WIND Music Awards 2010 e molti altri riconoscimenti , i KHORAKHANE’ nascono nel 2001 come tribute band a Fabrizio de André sviluppando però parallelamente un repertorio di brani originali.

Si tratta di un bravissimo gruppo musicale che spazia dall’indiepop al Folk rock e Combat folk.“Chilometri di nuvole”, il nuovo CD,registrato interamente nel DsideRecords Studio di Follonica (GR) e prodotto da Fabrizio Federighi, contiene nove brani inediti firmati Khorakhanè, Massimo Bubola e Sandro Luporini. Le sonorità proseguono il percorso intrapreso dei Khorakhanè con la proposta di un folk cantautorale moderno nelle atmosfere e con grande attenzione ai testi. Ospiti nell’album anche Mirco e Raul Casadei, la tradizione e la modernità che si incontrano nel nuovo lavoro del gruppo.