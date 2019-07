Eredità inaspettate, avventura e mare, nell’ultimo libro di Alberto Ferretti “Nelson non naviga più”

Sabato 27 luglio alle 18 si terrà la presentazione dell’ultimo romanzo dello scrittore ferrarese Alberto Ferretti, dal titolo “Nelson non naviga più” edito da Pluriversum Edizioni. Appuntamento al Ravenna Yacht Club sul Molo Dalmazia a Marina di Ravenna. Dialoga con l’autore, Marino Monti della Pluriversum Edizioni.

Il libro

L’improvvisa, quanto inattesa, notizia della morte del nonno Pietro, cambierà radicalmente la vita del neolaureato Max, un trentenne nato in Svizzera da genitori italiani, trasferitosi a Milano per studio e per lavoro. La notizia di un’eredità lo porterà così, inizialmente di malavoglia, poi sempre più appassionatamente, sulle tracce dell’antenato, fino a fare la scoperta di un diario di bordo, di un uomo e del suo mondo, a lui completamente sconosciuto. Nuove prospettive di vita, intrise di un’aurea avventurosa e romantica, si riveleranno in tutta la loro potenza evocativa, travolgendo ogni certezza.

La grandezza della natura, la forza dell’amore, l’immensità del mare, l’impeto dei venti, l’inquietudine del vagabondare, la passione per la vela: sono alcuni dei temi di questo coinvolgente romanzo ambientato ai giorni nostri, dominati dalle tecnologie e dai social, eppure desiderosi di recuperare motivazioni e significati che muovono alla composizione di una narrazione che trascina il lettore in atmosfere introspettive, scavando nella profondità dei sentimenti umani con frequenti flash-back nel passato di un mondo che non esiste più.