Il concerto del Latin Takata Trio al Palazzo Fantini di Tredozio chiude SaxArts Festival 2019

28 luglio, alle 21.15, il SaxArts Festival 2019 si conclude nello splendido Palazzo Fantini di Tredozio, con il concerto del Latin Takata Trio, formazione composta da Angel Ballester Veliz ai sassofoni e al flauto, Carlos Gonzalez al basso e alla voce e Jose Antonio Molina alla batteria e alle percussioni. Il concerto è ad ingresso libero.

Il Latin Tàkata Trio ci conduce all’interno dell’incredibile panorama dei ritmi latino-americani spaziando dalla Rumba alla Timba, dalla Nueva Trova al Bolero per arrivare, infine, alla musica folkloristica dell’America Latina. Colori accesi e suoni intriganti, emozioni travolgenti e profumi che evocano luoghi dove il cielo e la terra si uniscono: questi gli ingredienti del concerto proposto da Angel Ballester Veliz, Carlos Gonzalez e Jose Antonio Molina. I tre musicisti alternano virtuosismo e passione per offrire al pubblico una festa sonora dove divertimento e sorpresa tengono sempre alta l’intensità emotiva e ammirazione e stupore si avvolgono ai passi di danza evocati dai brani.

Il SaxArts Festival 2019 tornerà poi ad con il concerto per il ventennale del SaxArts Festival: un’occasione per tracciare un bilancio della manifestazione diretta dal Maestro Marco Albonetti. La rassegna, nata nel 1999 e giunta nel 2019 alla sua ventunesima edizione, è sempre stata capace di guardare alla musica nella sua completezza e nella sua complessità al di sopra delle divisioni tra i generi.



Il SaxArts Festival viene organizzato con il contributo del Comune di Faenza, del Comune di Tredozio, del Comune di Russi, di Romagna Acque e dell’Unione della Romagna Faentina e con il supporto materiale ed umano delle famiglie ospitanti che accolgono i ragazzi convenuti a Faenza per la rassegna.

Per informazioni: Segreteria del Festival, via Riccione, 18, Faenza. Telefono: +39.0546.32943. E-mail: info@faenzasaxfestival.com.