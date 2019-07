Lo “Zapparelli” diventa Wikibolario: presentazione e firmacopie a Faenza con Zap & Ida

Zap & Ida, i due originali intrattenitori, scrittori e fini umoristi, saranno a Faenza, sabato 27 luglio al Mondadori Bookstore di corso Aurelio Saffi, 19 dalle 10 alle 19, per incontrare il pubblico e autografare le copie dello Zapparelli, un’antologia dell’umorismo intelligente che ha tutti i numeri per diventare un classico della risata. Come l’ha definita Giuseppe Pittano nella sua introduzione, è un’allegra passeggiata lessicale, un libro che si degusta ‘a sorsi‘ sia per il divertente discorso che per gli spiritosi disegni che lo illustrano, una festa di non sensi, metafore, giochi di parole, trasgressioni linguistiche, comicità, assurdità. Il tutto agitato in un cocktail stimolante e tonico.

I due, alla fine degli anni ’90 decidono di lanciare lo Zapparelli, un vaccabolario umoristico chiaramente ispirato per assonanza allo Zingarelli. Che non hanno inteso derubare, ma semmai idealmente parafrasarlo, proponendo le proprie incredibili interpretazioni a oltre 3.500 termini, arricchite da immagini altrettanto esilaranti.

La prima edizione con Sonzogno e le successive con Comix hanno segnato un’epoca e venduto oltre 80mila copie. Ora Zapparelli diventa un sottotitolo, mentre il titolo principale è WIKIBOLARIO, un cambiamento al passo con i tempi. Le voci sono aumentate e includono termini nuovi, sulla scia dei dizionari che si rispettano, ma con taglio Zap & Ida!

Non ci sono limiti alla fantasia di Zap, famoso per esser capace in soli 30 secondi di tradurre in vignetta qualsiasi tema gli venga proposto: hobby, lavoro, sport, segno zodiacale ecc…, praticamente una dedica ‘ad personam‘ che rende unico ogni loro libro quando, con Ida, va per librerie a presentarlo.