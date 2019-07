Torna Il Sarchiapone: tre giovani comici si contendono il premio in piazza Garibaldi a Cervia

Torna Il Sarchiapone la famosa manifestazione ideata da Bruno Guidazzi in arte “Zimbo”, dedicata alla comicità, che si svolge da 28 anni in memoria dell’amico Walter Chiari – l’istrionico attore che proprio a Cervia era solito trascorrere le vacanze estive – e unico concorso per giovani talenti comici dedicato all’attore.

La manifestazione è nata per volere dello stesso Guidazzi, amico e manager di Walter Chiari. “Zimbo”, scomparso nel 2013, fu a lungo collaboratore di Walter Chiari e decise nel 1992 di ricordarne la comicità e la grande personalità di attore con un evento unico nel suo genere, in un periodo in cui ancora non esistevano le trasmissioni televisive di comicità che vanno oggi per la maggiore. Ora, il testimone della manifestazione è passato ai familiari di Zimbo, il figlio Guido e la moglie Claudia, che nella fedeltà all’intuizione originaria operano per l’innovazione costante.

Dopo la scomparsa di Zimbo, avvenuta nel 2013, la famiglia continua con non poche difficoltà a portare avanti la manifestazione. La manifestazione Il Sarchiapone è organizzata con la collaborazione dell’associazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” e con il patrocinio e il contributo del Comune di Cervia.

Questa edizione è la prima dopo l’intitolazione del Teatro comunale a Walter Chiari avvenuta il 20 ottobre 2018. La serata si svolgerà a Cervia in Piazza Garibaldi sabato 27 luglio a partire dalle 21.

La conduzione della serata è affidata al comico Andrea Vasumi che ha ricevuto da Zimbo il testimone della conduzione avendolo affiancato per diversi anni. Spettacolo, cabaret, giovani comici esordienti, gli ingredienti del Sarchiapone, che oltre a costituire un’importante vetrina della comicità nazionale è stato trampolino di lancio per diversi attori, ora famosi.

Parteciperanno alla serata Simone Annichiarico, Ivana Monti, Ivano Marescotti, Raffaello Corti, Davide Calgaro, Enrico Zambianchi, Emma Benini e Samuele Sbrighi.

In questa edizione saranno l’attrice teatrale e televisiva Ivana Monti e l’attore, regista teatrale, drammaturgo e scrittore Ivano Marescotti a ricevere il “Premio Walter Chiari 2019”. Si contenderanno il Premio Sarchiapone per i giovani comici emergenti: Francesco D’Agostino, Karl Mirabelli e Gli Sballati.

Gli organizzatori della manifestazione Guido Guidazzi, figlio di Zimbo e la moglie Claudia hanno dichiarato: “Il Sarchiapone è atteso ogni anno da centinaia di persone, perché si tratta di una serata nel cuore di turisti e residenti. Ad ogni nuova edizione cerchiamo di inserire nel programma qualcosa di nuovo, ma il Sarchiapone resta un evento tradizionale che da ormai 28 anni segna l’estate cervese, e ci impegneremo per continuare a riproporlo per molti anni ancora”.

Durante la serata ci sarà una raccolta fondi a scopo benefico per sostenere la causa “Un parco per tutti” promossa dal gruppo “Sei di Cervia se…”

Organizzazione: Cervia, la spiaggia ama il libro

c/o Confcommercio Ascom Cervia Via G. Di Vittorio, 26 – 48015 Cervia

tel. 0544 913913 – 335 8484657

www.cerviamailibro.it – info@cerviamailibro.it

seguiteci su facebook Cervia Ama il Libro