A Classe e Marina di Ravenna gli spettacoli della rassegna “Burattini alla Riscossa”

Lunedì 29 luglio la rassegna Burattini alla Riscossa ritorna a Classe, all’Area Museale della ‘Vecchia Pesa’. Protagonisti della serata saranno I Burattini di Massimiliano Venturi, che a partire dalle ore 21 presenteranno lo spettacolo Burattini Gran Varietà.



Lo spettacolo

Tra burattini, marionette e figure di ogni genere e sorta, Fagiolino, Sganapino e le altre maschere della tradizione saranno al centro di un’ora di intrecci, di risate e lazzi in cui verranno trascinati in vicende al limite dell’impossibile, uscendone sempre vincitori grazie agli strafalcioni dialettali, alla loro ingenuità popolare ed alle sonore bastonate che impartiranno ai propri avversari. Uno spettacolo recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, che tramite il coinvolgimento diretto della platea condurrà lo spettatore in un’atmosfera senza tempo, con divertimento assicurato per il pubblico di tutte le età.

La rassegna Burattini alla Riscossa proseguirà poi martedì 30 luglio a Marina di Ravenna, con l’ultimo appuntamento in programma al Finisterre Beach, che avrà come protagonista Dario Marodin, in arte El Bechin, che dalle 21:15 presenterà il suo Horror Puppet Show.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti, è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info. Infoline: 349 0807587 e mail@burattini.info. Anteprime ed aggiornamenti sulle prossime attività alla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.