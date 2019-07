Alla Festa dell’Unità di Fusignano il concerto di Sergio Casabianca e le Gocce

Domenica 28 luglio, nella penultima serata della Festa dell’Unità di Fusignano alle 21 è in programma una tappa del “Prendimi la mano Tour” di Sergio Casabianca e le Gocce, che sta toccando diverse località romagnole in questa estate 2019. Sergio Casablanca (nome d’arte del riminese Sergio Cenci), “cant-attore” per sua stessa definizione, è un artista attivo ormai da molti anni, e decisamente a tutto tondo: cabarettista e cantante da “cover” nei locali della riviera ad inizio carriera, collaboratore musicale di grandi nomi della scena nazionale e internazionale (da Zucchero a Giulio Capiozzo, dai Nomadi ad Andrea Mingardi), da tempo ha intrapreso la strada del cantautorato, con una mezza dozzina di album.