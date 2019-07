Ravenna. Laboratorio di marionette all’Antico Porto di Classe

Il nuovo appuntamento di Classe al Chiaro di Luna for Kids, in programma lunedì 29 luglio, alle ore 18, presso l’Antico Porto di Classe, propone Marionetta! Laboratorio creativo di costruzione di un’originale marionetta con carte decorate. A cura del Teatro del Drago. Per bambini dai 5 ai 10 anni. Tariffa: € 6 a partecipante (accompagnatori gratuito). Prenotazione obbligatoria: 0544 478100. Alle ore 19, visita guidata Alla scoperta dell’Antico Porto di Classe. Tariffa: € 7 a persona (ingresso + visita guidata).