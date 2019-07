“Certe notti… in cantina”: tre serate di spettacoli e degustazioni sulle colline di Brisighella

La Cantina Casadio presenta tre serate speciali, che si svolgeranno giovedì 1°, venerdì 2 e sabato 3 agosto nella suggestiva cornice delle vigne dei Gessi, sulle colline di Brisighella sopra al Parco del Carnè (Via Rontana, 50/B – Brisighella).

Sarà un trittico di appuntamenti all’insegna dell’intrattenimento, tra musica, cinema e cabaret, e del gusto, con degustazioni dei vini dell’azienda e di cibi tipici del territorio, reso ancor più speciale dallo sfondo del Parco della Vena del Gesso in cui sorgono i vigneti di Cantina Casadio.

Sarà la musica di Giacomo Toni e Pepe Medri ad arricchire la serata di giovedì 1° agosto, con uno speciale concerto per piano e bandonéon: un concerto suggestivo e confidenziale che vedrà i due artisti proporre alcuni brani dei loro repertori riarrangiati per l’occasione, oltre a qualche aria della tradizione, tanghi e musica d’autore. Dalle 19.00 sarà possibile visitare l’azienda e degustarne i vini, accompagnandoli alle specialità culinarie preparate da Matilde del Monticino.

Nella serata di venerdì 2 agosto, in collaborazione con Cinemadivino, spazio invece al grande cinema, con la proiezione alle ore 21:30 del film Old Man & The Gun con Robert Redford. Secondo il format di CinemaDivino, non mancheranno i vini dell’azienda e il banco gastronomico con pesce azzurro fritto e alla brace.

Infine, sabato 3 agosto sarà la volta di uno spettacolo di cabaret ad alto contenuto umoristico, tutto al femminile. Ad animare lo show “Miss…scappa da ridere” (inizio ore 21.30) la comica Marianna Rombaldi e Les Trellonas, terzetto composto da Gabriella Canale, Noemi Nappi, Giuseppa Surace: una video maker, una ballerina e una cuoca che si fondono in un trio “terrone” con l’unico obiettivo di far vivere dalle risate. Anche in questa serata dalle 19:00 sarà possibile visitare i vigneti e la cantina e degustare i vini dell’azienda, da accompagnare con le piadine artigianali di “Da Aldo”.

Per informazioni e prenotazioni: cell. 3391346763.