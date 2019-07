Ravenna, sul palco di Spiagge Soul il concerto in puro stile Delta Mississippi di Watermelon Slim

Voce roca, chitarra dobro e armonica. Sono gli ingredienti per un concerto in puro stile Delta Mississippi, come quello di Watermelon Slim, uno dei maestri del Blues statunitense che arriva a Spiagge Soul martedì 30 luglio, al Bagnosteria Tarifa di Porto Corsini (alle 22). Slim è il portavoce di un sound unico, che è riuscito a plasmare lungo una vita avventurosa e vagabonda fatta di Vietnam, chitarre da quattro soldi, due lauree e mille mestieri.

Il Festival, organizzato dall’Associazione “Blues Eye” in compartecipazione col Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, propone oltre 40 concerti a ingresso gratuito. Due le ispirazioni di fondo: il legame diretto con New Orleans, culla della black music mondiale, e le radici africane della musica nera, con la presenza di musicisti di fama internazionale e una tre giorni dall’1° al 3 agosto, “A song for Africa”, che prevede concerti e incontri culturali.

Watermelon Slim. Bill Homans, meglio conosciuto nel mondo con lo pseudonimo di Watermelon Slim, sin dagli anni Settanta propone il suo blues esprimendo un particolare modo di suonare la chitarra dobro con la slide. Il suo stile musicale affonda, infatti, le radici nel blues suonato nel Delta del Mississippi, esaltandone l’espressività con la sua notevole tecnica e il suo tocco personale. Esecutore poliedrico e poli-strumentale (suona magistralmente l’armonica e più raramente la chitarra elettrica) si è esibito negli anni con musicisti blues di notevole spessore artistico, come John Lee Hooker, Robert Cray, Champion Jack Dupree, Bonnie Raitt, “Country” Joe McDonald e Henry Vestine dei Canned Heat.

Ha una biografia affascinante: arruolatosi in Vietnam affina il suo stile suonando una chitarra da pochi dollari e usando uno Zippo come slide, poi al ritorno negli Stati Uniti fa mille lavori, fra cui quello di agricoltore in un campo di angurie che gli regala il soprannome. Nonostante il suo girovagare prende due lauree, poi un infarto lo convince a dedicarsi alla sua vera ragione di vita: la musica.

Il programma

Il Festival continua con la festa messicana dei Los Kamer (mercoledì 31 luglio), poi c’è la tre giorni dedicata all’Africa, “A Song for Africa”, dall’1° al 3 agosto con seminari, incontri culturali e i concerti di Grande Madre Africa e Africa Djembe Kaloba. Chiudono il Festival Corey Harris, il grande musicista maliano Baba Sissoko (sabato 3 agosto), e Izzy & The Catastrophics (domenica 4 agosto), prima di una ripresa sabato 10 agosto con Noreda Graves a Marina di Ravenna.

Spiagge Soul è il Festival organizzato dall’Associazione culturale “Blues Eye” con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.