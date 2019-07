Serata musicale al Borgo San Rocco con Romagna Brass

Romagna Brass, il quintetto di ottoni nato nel 2009 tra il conservatorio di Ravenna e i corsi estivi musicali della Romagna animerà la serata del 31 luglio 2019 nel Borgo San Rocco. Un concerto dove il pubblico sarà protagonista con un repertorio che spazia dai madrigali sino a Frank Sinatra.

La dinamica formazione ravennate, nel corso degli anni, ha suonato in varie location spaziando dai teatri agli spazi aperti.

Il concerto, organizzato in collaborazione con la Parrocchia di San Rocco è a ingresso libero: un modo per offrire alla città musica di qualità, non scontata, in un contesto all’aperto, l’agorà antistante la chiesa, di sicuro effetto scenico.