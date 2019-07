Tutte le proiezioni all’Arena Borghesi di Faenza per agosto e settembre

Continuano le proiezioni all’Arena Borghesi di Faenza che, anche per i mesi di agosto e settembre, ha in calendario un nutrito programma di pellicole per tutti i gusti.

A questo link il programma completo: abc19_poster_programma_web_agoset02

Qui sotto le modifiche apportate al programma pubblicato a giugno:

1. mercoledì 7 agosto (Guarda, che suono! con Antonio Gramentieri) ad ingresso gratuito

2. lunedì 26 agosto (superkolossal d’autore con Giacomo Manzoli) ad ingresso gratuito

3. mercoledì 29 agosto proietteremo ” Closeness/Tesnota” di Kantemir Balagov durata 118 mi.

L’inedito “The Third Murder”di Kore -eda verrà inserito nel calendario del prossimo Ottobre Giapponese.

4. Recupero: lunedì 2 settembre “Up & Down -Un film normale” (era in programmazione per il 9 luglio è saltato causa pioggia) in collaborazione con GRD / Bottega della Loggetta.

5. Recupero: martedì 3 settembre “Narciso nero” ad ingresso gratuito e in V.O. (saltato per pioggia il 15 luglio).