Ultima serata dedicata allo shopping a Faenza: chiude la rassegna dei Martedì d’Estate

Il 30 luglio i “Martedì d’estate” salutano Faenza con l’ultimo appuntamento della stagione 2019. Ancora una volta l’iniziativa organizzata dal Consorzio Faenza C’entro porterà nel centro storico tanti appuntamenti a partire dalle 19.30.

Saranno coinvolti i corsi Mazzini, Saffi, Matteotti e Garibaldi, oltre alle vie Torricelli, Pistocchi, Severoli, San Giovanni Bosco e naturalmente piazza del Popolo, piazza della Libertà, piazza Nenni, piazza Martiri della Libertà e piazza della Legna. Inoltre, i negozi del centro storico saranno aperti per abbinare al divertimento la possibilità di fare shopping senza frenesia.

In piazza del Popolo sarà protagonista la Brass Band, marching band del Dopolavoro Ferroviario Faenza, con un concerto a ritmo di swing. In corso Saffi tornano il mercatino dei creativi e “Pittura a cielo aperto”, mentre Art e Ceramica ospita la compagnia del Beato Nevolone che illustra il cammino Viae Misericordiae, un percorso a 12 tappe sui sentieri della Romagna, e presenta le sue dodici immagini sacre in ceramica. Inoltre, davanti a Ottica Scipi, ultimo appuntamento con la mostra fotografica “Martedì d’Estate”, a cura di Photo Live. Sulla pagina Instagram di Faenza C’entro sono visibili le foto selezionate per questa mostra di chiusura che offre uno sguardo diffuso sui Martedì d’Estate. Lungo corso Mazzini sarà presente il Mercatino di artigianato artistico e inoltre il concerto dell’arpista Marta Celli “Serenata per un pesciolino d’oro”, a cura del negozio Eurekakids.

In via Pistocchi Maison M4 ha in programma danza e moda, mentre in via Severoli QCorner propone tavoli all’aperto con musica club e balearica con Dj’s. In piazza della Legna sarà disponibile un’area bimbi con gonfiabili e in via Torricelli non mancheranno animazioni, giochi e laboratori per bambini con Happy Family, oltre ai tavoli all’aperto del bar “Chicco d’oro” con il piano bar di Simone. Infine, il gomitolo dietro l’angolo propone un corso di Mandala a uncinetto.

Lungo corso Matteotti sarà allestito il mercatino dei creativi. La birreria “Infermento Garden” propone, nella nuova sede di piazza Sant’Agostino, tavoli all’aperto e dj set. Possibilità di cenare all’aperto anche presso la Pizzeria Italia. In piazza della Libertà torna il mercato di Campagna Amica, mentre l’enoteca Astorre allestirà tavoli all’aperto, accompagnati dal dj set di Barbara. In piazza Martiri della Libertà al “Bar della città” tavoli all’aperto e lo spettacolo di improvvisazione teatrale de I Bardi Meridionalis. Alla Taberna del Paggio si cena all’aperto con la musica di “The Paggio Band”.

Tavoli all’aperto anche per il bar caffè “Al Moro” e pizzeria “Il Girasole”. In corso Garibaldi spazio al mercatino dei creativi, mentre nella zona dell’Hotel Vittoria torna l’esposizione di auto e moto d’epoca. Inoltre, i Wild Angels porteranno i loro balli country. Infine, possibilità di cenare e bere all’aperto da Bernabè con il dj set a cura di ClashDisko. In via San Giovanni Bosco nuovo appuntamento a e-workafé con la musica di Davide Amati alla chitarra e alla voce. E ancora, piazza Nenni, presso Molinella Café, ospita The Indians Live.

Per quanto riguarda le visite guidate, la Pro Loco di Faenza organizza alle 21 la visita guidata “La chiesa dei caduti: i recenti restauri all’antico tempio romanico”. Il ritrovo è davanti alla sua sede, in Voltone della Molinella 2. Per informazioni: 0546 25231. Al Museo Internazionale delle Ceramiche sarà possibile visitare la mostra dell’artista spagnolo Miquel Barcelò, uno dei massimi protagonisti della scena contemporanea internazionale.

Alle 18 visita guidata al solo costo del biglietto d’ingresso alla mostra. Per informazioni e prenotazioni 0546 697311. A Palazzo Milzetti aperture straordinarie serali dalle 18.30 alle 22.30 e alle 20.45 visita guidata “Un occhio alle volte decorate e uno alla volta celeste. La visione del Cosmo e della Terra dall’antichità ai giorni nostri”. Info allo 0546 26493.

“I martedì d’estate” sono organizzati dal Consorzio Faenza C’entro in collaborazione con la Cabina di Regia composta da Confartigianato, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna e il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e della Camera di Commercio di Ravenna. L’evento gode del patrocinio e del contributo del Comune di Faenza.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.faenzacentro.it o la pagina FB del Consorzio Faenza C’entro.