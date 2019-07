Classe al Chiaro di Luna: il professor Cattani racconta l’Oman al Museo Classis di Ravenna

Mercoledì 31 luglio, nuovo appuntamento di Classe al Chiaro di Luna al Museo Classis Ravenna. Alle ore 18 laboratorio per bambini I simboli dei mosaici ravennati: la colomba durante il quale i ragazzi (dai 6 ai 12 anni) saranno guidati nella creazione di un mosaico con tessere di smalto e marmo, per rappresentare uno dei simboli presenti nei mosaici della nostra città.

L’attività è gratuita, inserita nel progetto “Ravenna per mano”. Prenotazione obbligatoria tel. 0544 473717. Alle ore 20.15 una guida esperta del territorio accompagnerà i visitatori in una visita guidata serale del Museo. Tariffa: € 5 (comprensiva di ingresso al Museo).

Alle ore 21.00, a chiudere il ciclo di conferenze Missioni archeologiche all’estero: le ultime scoperte sarà il Professor Maurizio Cattani dell’Università degli Studi di Bologna. L’incontro dal titolo Alla ricerca delle origini della Civiltà Araba: la missione archeologica nel sultanato d’Oman avrà come tematica centrale 40 anni di ricerche nel golfo e nella penisola d’Oman che hanno visto l’emergere di punti focali utili alla ricostruzione dei processi storici legati alla formazione della civiltà araba e all’interazione con le grandi civiltà della Mesopotamia e della Valle dell’Indo.

Quanto hanno contribuito le popolazioni della penisola araba sud-orientale alla crescita delle grandi civiltà e che ruolo ha avuto la regione del Sultanato d’Oman negli scambi? Come sono arrivati a trasformare un paesaggio in un’oasi paradisiaca, fertile per uno sviluppo demografico? Come hanno potuto dominare l’Oceano e porre le basi per la navigazione? Cercheremo di rispondere a queste domande mostrando i recenti risultati delle ricerche condotte dall’Università di Bologna.

La conferenza, realizzata in collaborazione con l’Ordine della Casa Matha, è gratuita. Per informazioni: parcoarcheologicodiclasse.it.