Ravenna, per la rassegna Musica e Spirito il concerto della inglese Suffolk Youth Orchestra

Giovedì 1° agosto, alle ore 21:00, nella basilica di San Francesco di Ravenna, la rassegna Musica e Spirito presenta il decimo concerto di questa edizione (2019). È la volta di un’altra orchestra inglese, la Suffolk Youth Orchestra, diretta da Vincent Staber e David Stowe. Eseguiranno musiche di Tchaikovsky, Faurè ed Elgar.

“Un appetitosissimo programma che ascolteremo da una delle migliori orchestre giovanili. Un appuntamento da non perdere. Si tratta dell’ultimo evento – informano gli organizzatori – prima della pausa estiva: riprenderemo il 23 settembre con il Concerto per Dante nel quale la nostra Cappella Musicale eseguirà l’opera vincitrice del II Concorso “Dante in Musica” : Il volo di Gerione di Paolo Pandolfo. Ma ne parleremo in settembre” .

Ingresso ad offerta libera.