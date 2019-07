Spiagge Soul. A Porto Corsini una festa gitana in salsa messicana con i Los Kamer

Continua il Festival Spiagge Soul, organizzato dall’Associazione “Blues Eye” in compartecipazione col Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, che propone oltre 40 concerti a ingresso gratuito. Oggi mercoledì 31 luglio è in programma il concerto dei Los Kamer (MEX) a Bagnosteria Tarifa di Porto Corsini (ore 22). Una scatenata festa gitana ambientata a Città del Messico. Combina ritmi latini e balcanici il concerto dei Los Kamer, il gruppo messicano che ha girovagato per anni in mezzo mondo costruendo uno stile unico che miscela Jazz, Swing e Balkan, per esibizioni travolgenti che ricordano musicisti come Emir Kusturica e Manu Chao.

Il programma. Il Festival continua dall’1 al 3 agosto con la tre giorni dedicata all’Africa, “A Song for Africa”, con seminari, incontri culturali e i concerti di Grande Madre Africa e Africa Djembe Kaloba. Chiudono il Festival Corey Harris, il grande musicista maliano Baba Sissoko (sabato 3 agosto), e Izzy & The Catastrophics (domenica 4 agosto), prima di una ripresa sabato 10 agosto con Noreda Graves a Marina di Ravenna. Per info e aggiornamenti sul programma: www.spiaggesoul.it