Torna il Frogstock: quattro giorni di musica, concerti e divertimento a Riolo Terme

Il centro giovani Clips Rag & Rock e la Pro Loco di Riolo Terme, in collaborazione con Romagna Concerti, sono pronti per annunciare il palinsesto completo che si esibirà sul palco di Frogstock a Riolo Terme. Patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Ravenna e dal Comune di Riolo Terme, con la preziosa collaborazione di Imola Faenza Tourism company, Frogstock partirà con l’Avis Night più carica di sempre, mercoledì 21 agosto.

Saranno presenti tre gruppi che si esibiranno sul palco nella prima serata: Cantiere 164, Desaritmia, e l’ironia del Duo Bucolico che dominerà la serata. Nell’attesa del concerto, ci sarà un’apericena in compagnia di Giacomo Ambrosini e Ale Di Loto, nella ritmata area del Joker Disco Bar.

A seguire il DJ set sarà affidato a DJ Artù. La serata si avvale del supporto della Sezione Giovani dell’Avis Provinciale di Ravenna e dell’Avis della Regione Emilia-Romagna, per promuovere la cultura della solidarietà tra i giovani e ricordare un grande amico.

Si prosegue giovedì 22 agosto, con una serata all’insegna dell’Alternative Rock con La Gabbia, Edda, e un gruppo originario di Perugia i Fast Animals And Slow Kids. All’Aperijoker si esibirà l’esuberante casolano LISCA. L’After Show presso il Joker Disco Bar sarà opera del mixaggio di DJ ZANZU aka MADJ.

Per la penultima serata, venerdì 23 agosto, il festival proporrà i Quarto Stato, gli Osaka flu e un gruppo già noto al festival, i Tre Allegri Ragazzi Morti. Come ogni sera sotto il Joker, l’aperitivo si animerà con IZA & SARA. Mentre, alla fine dei concerti, si farà l’alba con DJ Malva e DJ Piccio.

E per finire, sabato 24 agosto si aprirà l’ultima serata con Klinker, Figli del Papa e uno dei rapper più seguito sui social NITRO, che ha solcato le classifiche italiane e fatto diventare i suoi singoli, dischi d’oro. L’ultimo aperitivo sarà insieme a MCING STREET sotto l’ipnotico Joker, e per l’ultima notte del Joker Disco Bar, Dj Massimo Volti farà ballare anche i più timidi.

Tutte le sere l’ingresso sarà gratuito e l’apertura dei cancelli avverrà alle 19, orario giusto per degustare le ottime prelibatezze romagnole (tra cui la pasta fatta in casa) presso il Risto Rock. Birra FORST accompagnerà per tutte le serate del festival nei quattro punti di spillaggio del parco. Ci sarà anche uno stand della Red Bull, per i drink.

Per chi volesse fermarsi a dormire a Riolo dopo il concerto, verrà allestito il Rock Camp, campeggio gratuito che permetterà di ripartire freschi e riposati dopo un sonno ristoratore. Inoltre, sempre nell’ottica di divertirsi responsabilmente, grazie al Ser.T di Faenza sarà possibile effettuare un controllo gratuito del tasso alcolemico. Infine, sarà presente una grande varietà di bancarelle d’artigianato locale e dischi sempre molto apprezzate dai cultori della musica e per i più piccini verrà allestita l’area bimbi, realizzata in collaborazione con Zerocento.

Frogstock Festival 2019 è presente sul web attraverso i maggiori social network (Facebook, Instagram, Twitter), su YouTube nel canale ufficiale “Frogstock Channel”, su Google Maps e sull’official web site www.frogstock.it.