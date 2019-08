Anteprime nazionali all’Arena del Carmine di Lugo: tutte le proiezioni di agosto

La rassegna cinematografica estiva “Arena del Carmine” di Lugo continua ad agosto per un altro mese all’insegna di anteprime nazionali e film pluripremiati. Il chiostro del Carmine (piazza Trisi 4) ospiterà infatti fino al primo settembre la proiezione di altre pellicole.

Si comincia giovedì 1° agosto con Il verdetto di Richard Eyre (replicato il 17 agosto). Mentre il suo matrimonio con Jack vacilla, l’eminente giudice dell’Alta Corte britannica Fiona Maye è chiamata a prendere una decisione cruciale nell’esercizio del suo ruolo: decidere se obbligare Adam, un giovane adolescente, a sottoporsi a una trasfusione di sangue che potrebbe salvargli la vita.

Il giorno successivo, il 2 agosto, ritorna Green Book, film di Peter Farrelly che ha conquistato nel 2019 l’Oscar per il miglior film e miglior attore non protagonista (proiezione replicata il 16 e il 30 agosto). La storia dei Queen torna a Lugo sabato 3 agosto con Bohemian Rhapsody di Bryan Singer, vincitore quest’anno di quattro Oscar e due Golden globes (film replicato il 18 e 29 agosto).

Negli appuntamenti successivi non mancheranno anche le anteprime nazionali: giovedì 22 agosto è in programma la proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano di Wild rose di Tom Harper. Appena uscita di prigione, Rose deve trovare un lavoro per mantenere i due figli. Finalmente riesce a racimolare qualche soldo facendo le pulizie a casa di una donna della classe media ma il suo sogno è un altro: cantare e diventare una stella della musica country.

Venerdì 23 agosto è il turno di Genitori quasi perfetti di Laura Chiossone, con Anna Foglietta e Paolo Calabresi. Il film racconta l’esperienza di alcuni genitori alle prese con l’organizzazione delle feste di compleanno dei figli. Terza anteprima nazionale martedì 27 agosto con L’amour flou. Come separarsi e restare amici di Romane Bohringer e Philippe Rebbot, proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano. Al centro la storia di Romane e Philippe, coniugi separati che per il bene dei figli traslocano in due appartamenti autonomi collegati dalla camera dei bambini.

Completano la programmazione A star is born di Bradley Cooper (4 e 26 agosto), Il corriere – The mule di Clint Eastwood (5 e 28 agosto), The wife di Björn Runge (6 agosto), Dolor y gloria di Pedro Almodóvar (7 e 21 agosto), Rocket man di Dexter Fletcher (8 agosto e 1 settembre), Il professore e il pazzo di Farhad Safinia (9 e 24 agosto), Il traditore di Marco Bellocchio (10 e 25 agosto), Book club di Bill Holderman (11 e 31 agosto), Il testimone invisibile di Stefano Mordini (12 agosto), Il campione di Leonardo D’Agostini (13 agosto), Old man & the gun di David Lowery (14 agosto), 7 uomini a mollo di Gilles Lellouche (15 agosto), Le invisibili di Louis-Julien Petit (19 agosto), Il complicato mondo di Nathalie di David e Stéphane Foenkinos (20 agosto).

Le proiezioni iniziano alle 21.15. I biglietti costano 6 euro intero; 5 euro ridotto (tessera web, under 13, over 65) e 4,50 euro per soci LaBcc. È possibile sottoscrivere l’abbonamento per dieci ingressi al costo di 40 euro. È inoltre possibile acquistare, al costo di 13 euro, l’abbinamento cena&cinema con i locali convenzionati Jolly Lugo e Vineria Rossini (si consiglia la prenotazione).

La rassegna è organizzata da Cinemaincentro e dal Comune di Lugo con il contributo di Bcc Credito Cooperativo ravennate, forlivese imolese e Confcommercio Ascom Lugo.