Bagnacavallo Festival: in piazzetta del Carmine la compagnia Marionette presenta Cose da lupi

Seconda serata per l’ottava edizione del Bagnacavallo Festival: venerdì 2 agosto in piazzetta del Carmine, alle 21 la Compagnia Marionette presenterà Cose da lupi, spettacolo di teatro d’oggetti con Riccardo Canestrari, in collaborazione con Burattini e Figure 2019, Teatro del Drago.

Cappuccetto rosso, Il lupo e i sette capretti, Al lupo al lupo! e I tre porcellini sono rivisitati in maniera originale e inconsueta con l’aiuto di oggetti di uso quotidiano. I luoghi di routine diventano sorprendenti scenari e le semplici azioni, come il fare colazione, portare via la spazzatura, mangiare, lavare o stirare si trasformano in immagini ironiche e divertenti che ci accompagnano nelle storie.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà sotto il loggiato del Palazzo Comunale di Bagnacavallo, in piazza della Libertà.

La rassegna proseguirà già lunedì 5, alle 21.30, quando ci si sposterà al Giardino dei Semplici per Anima Mundi, concerto di Vincenzo Zitello, polistrumentista, compositore e pioniere dell’arpa celtica in Italia.

Fino al 29 agosto sono in programma poi altri sei appuntamenti fra concerti, narrazioni e spettacoli per famiglie in luoghi pubblici e privati di Bagnacavallo e delle frazioni.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è a offerta libera. L’immagine del festival è di Anna Lisa Quarneti, in arte Piki.

La rassegna è ideata e organizzata dall’associazione culturale Controsenso sotto la direzione artistica di Michele Antonellini, in collaborazione con il Comune, con il patrocinio e il contributo della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio della Pro Loco Bagnacavallo e dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.

Le associazioni partner sono Doremi, Auser, Avis, Centro sociale Abbondanza, Cercare la Luna, Circolo Arci Casablanca, Collegium Musicum Classense, Consorzio il Bagnacavallo, Teatro del Drago.

Info e programma completo:

info@controsensobagnacavallo.it

333 7981563

www.bagnacavallofestival.wordpress.com