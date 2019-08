Hansel e Gretel di Teatro alla Panna in anteprima regionale al Valtorto di Ravenna

La rassegna itinerante Burattini alla Riscossa propone al pubblico ravennate un evento di particolare prestigio: la storica compagnia Teatro alla Panna, attiva sul panorama nazionale da quasi quarant’anni, ha infatti scelto l’Arena Estiva di Valtorto per presentare in anteprima assoluta per la regione Emilia Romagna il nuovissimo spettacolo Hansel e Gretel.

Si tratta di una lavoro di recentissima produzione, che ha debuttato a Senigallia, fulcro delle attività della compagnia, appena il mese scorso, e si appresta ora ad una lunga tournee in tutta Italia. Roberto Primavera e Luca Paci, fondatori della compagnia ed interpreti dello spettacolo presentano così la loro creazione: “si dice vive nel modo delle favole, per parlare di qualcuno che viva fuori dalla realtà, in un mondo dove tutto, prima o poi, si risolverà con un sorriso. Ma è proprio così?

Hansel e Gretel è un classico per l’infanzia, una fiaba famosissima dai tanti risvolti misteriosi. Il Teatro alla Panna si avvicina al testo con una rilettura che da origine a una messinscena inconsueta ed innovativa: un telecomando proietterà Hansel e Gretel nella contemporaneità, anzi nell’attualità televisiva. E visto che ormai ci sono, non potranno fare a meno di confrontarsi con quello che succede nel mondo!

Siete proprio sicuri che vivere nel mondo delle favole significhi vivere fuori della realtà?”

L’appuntamento è per giovedì 1 agosto alle 21.15, nell’area esterna del Centro Culturale Valtorto, in via Faentina 216 a Fornace Zarattini.

Venerdì 2 agosto la rassegna proseguirà poi con il consueto appuntamento al Coya Beach di Casalborsetti, dove a partire dalle 21.15 I Burattini di Massimiliano Venturi presenteranno Arlecchino e Sganapino in cuccagna. L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti, è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Anteprime ed aggiornamenti sulle prossime attività alla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.