I Lovesick Duo arrivano a Ravenna: in Piazza Unità d’Italia musica della tradizione

Giovedì 1° Agosto, dalle 21:15 i Lovesick Duo arrivano a Ravenna, in Piazza Unità d’Italia. Dopo diversi tour in Italia e in Europa, Paolo e Francesca (ex Paul maD Gang), in arte Lovesick Duo, decidono di approfondire la vecchia musica della tradizione, da Chuck Berry fino ad arrivare a Hank Williams passando per Buck Owens e Little Richards, pescando nei “traditional” della musica di New Orleans, fulcro del groove e del sound della band e fonte di forte ispirazione. L’improvvisazione e l’interplay connette i musicisti portando sempre qualcosa di nuovo e unico in ogni concerto. Un valore aggiunto, alla selezione dei brani della tradizione americana, sono brani originali in lingua Italiana.

L’evento rientra nella rassegna “Che Spettacolo la Piazza” a cura dell’associazione Blues Eye, realizzata con contributo dei locali Osteria dei Battibecchi, Caffetteria-Pasticceria Il Nazionale e Miccoli Enogastronomia, il coordinamento di Confesercenti Ravenna ed Assoartisti, la compartecipazione del Comune di Ravenna e la sponsorizzazione de La Cassa di Ravenna, Podere La Berta, Re.Tra. Antincendio e “Cacoevents.com”.