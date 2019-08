Le ossa di Dante in tour a Firenze? No, sì, forse… La Nazione ne parla

Il primo a parlare di un tour delle ossa di Dante in giro per l’Italia, in occasione del Settimo Centenario del poeta che cadrà nel 2021, era stato tre anni fa Ivan Simonini. Che aveva proposto anche diverse altre cose. Quasi nessuna proposta è stata poi accolta dall’Amministrazione comunale di Ravenna. Tanto meno l’idea del tour delle ossa. Poi un’idea simile, ma più circoscritta e forse più “pericolosa”, è stata avanzata a sorpresa da Cristina Muti Mazzavillani due mesi fa, nel presentare la rassegna Giovani Artisti per Dante.

La signora Muti aveva lanciato l’idea di aprire le celebrazioni dantesche con un grande concerto del Maestro Riccardo Muti prima a Ravenna e poi a Firenze, le due città dantesche per eccellenza, e in questa occasione di portare a Firenze per un periodo limitato le ossa di Dante. Quindi il tour si sarebbe limitato al viaggio Ravenna-Firenze, andata e ritorno. Perchè sul rientro delle ossa a Ravenna Cristina Muti era stata perentoria: “purchè le ossa ritornino a Ravenna” aveva detto.

Il Sindaco Michele de Pascale aveva dichiarato subito che se ne poteva parlare e che lui non era pregiudizialmente contrario all’idea. La proposta in ogni caso ha cominciato a “lavorare” tanto che in questi giorni a Firenze si parla apertamente del ritorno delle ossa di Dante nella sua città natale. Ne parla il quotidiano della città, La Nazione. E ne parla il Sindaco Dario Nardella, che comunque appare molto cauto.

Scrive La Nazione con qualche approssimazione: “Nel settecentenario della morte, il Divin poeta potrebbe tornare a casa. Le ceneri di Dante Alighieri, ora custodite dentro la tomba nella chiesa di San Francesco, a Ravenna, se saranno superati le resistenze e i limiti imposti dalla legge per il disseppellimento e lo spostamento dei resti umani, grazie a un nulla osta speciale, potrebbero arrivare nella città in cui nacque e visse fino all’esilio. Ammesso che le città di Firenze e Ravenna siano in pieno accordo. Per ora i sindaci ne stanno parlando. Anche se i fiorentini, che già dalla fine del ’400 cominciarono a reclamare le reliquie del loro concittadino più illustre, non sono mai riusciti ad averla vinta: anzi, i frati francescani, che ormai consideravano Dante uno di loro, percepita l’aria, nascosero le spoglie facendo restare tutti con un palmo di naso quando, anche su supplica di Michelangelo, il papa della famiglia Medici, Leone X, concesse nel 1519 ai suoi concittadini il permesso di prelevare le ossa per portarle a Firenze.”

«Abbiamo cominciato a parlarne con il sindaco di Ravenna – spiega alla Nazione il primo cittadino fiorentino, Dario Nardella – È ovvio che sarebbe un fatto storico, straordinario, ma che si può realizzare solamente in totale accordo con la città di Ravenna». Secondo Nardella «non è un caso se nessuno ci è riuscito in settecento anni», dice.

La Nazione ipotizza: “l’urna cineraria del Poeta potrebbe essere accolta in piazza Santa Croce nel settembre 2021. Davanti alla basilica dell’urne dei forti, dinanzi alla statua di marmo che lo raffigura e al suo sguardo severo e immobile.”

Insomma, Firenze, cautamente, ci crede. E Ravenna? Ravenna, a parte l’aperturismo del Sindaco, non si sa. Sicuramente su questa ipotesi è divisa. C’è chi dice no per via dei noti trascorsi fra Firenze e Dante (in sostanza, Firenze non meriterebbe la restitutio) e c’è chi dice sì in nome degli scambi culturali, dell’arte, della poesia e forse anche del marketing.