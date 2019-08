Per la rassegna musicale “In Tempo” al Mic di Faenza un viaggio tra colori e suoni dal mondo

Giovedì 1 agosto, alle ore 21.00, al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza nuovo appuntamento con la rassegna musicale “In Tempo”. Tre musicisti provenienti da esperienze diverse proporranno nella serata un concerto incentrato sulla commistione di brani tra classica, folk e jazz. Il concerto, dal titolo “In viaggio…colori e suoni dal mondo”, sarà eseguito dall’Ensemble Toscanini, composto da Giovanni D’Auria al clarinetto, Soccorso Cilio alla fisarmonica e Antonella De Vinco al pianoforte. Ingresso: 5 euro.

Sarà l’occasione per apprezzare diversi linguaggi musicali, sottolineati e portati a sintesi dai tre musicisti, attraverso l’interpretazione di pezzi di Piazzolla, Gershwin, Weill, Goodman, Satie, Kovacs, Rossini e tanti altri.

Giovanni D’Auria, diplomato in Clarinetto, Canto e Didattica della Musica, ha seguito corsi di perfezionamento presso l’Accademia Mugi di Roma. Ha vinto diversi concorsi nazionali e internazionali. Svolge attività concertistica in qualità di clarinettista solista con il duo D’Auria-De Vinco e con il Trio Khachaturian per importanti associazioni ed enti teatrali. Dal 1997 è anche corista presso il Teatro Verdi di Salerno.

Soccorso Cilio si è diplomato in fisarmonica presso il Conservatorio di Bari. Ha tenuto numerosi concerti in varie città italiane, quali Trani, Martina Franca, Palo del Colle, Putignano, Avellino, Castrovillari, esibendosi per importanti associazioni e teatri musicali. Ha partecipato a numerosi seminari con i più rappresentativi esponenti della fisarmonica. Oltre a tenere concerti da solista, suona anche col quintetto di fisarmoniche “Fisarmonie” e in varie formazioni cameristiche, dal duo al quartetto, collaborando con l’agenzia Intrat Agenzy.

Antonella De Vinco ha studiato sino al conseguimento del diploma in pianoforte con il maestro Carlo Lapegna; successivamente si è perfezionata con il maestro Franco Medori e la concertista Laura De Fusco. Nel 2006 ha conseguito brillantemente il diploma accademico di laurea di II livello in Pianoforte presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli. Ha suonato per importanti istituzioni concertistiche ed enti musicali in Italia e all’estero.