Rosa D’Alise, ex concorrente di Amici, al Fata Roba di Fusignano

Venerdì 2 agosto per la Fata Roba Cocktail Nights si esibiranno gli eclettici Lost in Trio. Rosa D’Alise, frontwoman del gruppo, ha conquistato la ribalta nazionale in Rai e Mediaset partecipando ad XFactor e Amici di Maria De Filippi.

In merito alla partecipazione di artisti di rilievo nazionale Fabrizio De Vita, proprietario del Fata Roba, svela che “grazie al suo successo la rassegna delle Cocktail Nights già in questa seconda edizione può ambire al coinvolgimento di artisti più noti e famosi. I motivi sono sostanzialmente due: da un lato l’importanza accresciuta della nostra manifestazione che la rende appetibile a gruppi e cantanti più affermati, dall’altro il grande lavoro di scouting e pubbliche relazioni del nostro ufficio marketing che ci ha permesso di realizzare un palinsesto di grande qualità. La ciliegina sulla torta, il colpo ad effetto, il super ospite, per così dire, ci sarà poi il 23 agosto, ma ancora non vogliamo svelare nulla per lasciarvi con un po’ di sana suspense”.

