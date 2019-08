Arlecchino e Sganapino pronti a divertire il pubblico del Coya Beach di Casal Borsetti

La programmazione della rassegna itinerante Burattini alla Riscossa prosegue con l’oramai tradizionale appuntamento del venerdì sera al Coya Beach di Casalborsetti: il 2 agosto, a partire dalle 21.15 I Burattini di Massimiliano Venturi saranno infatti protagonisti con Arlecchino e Sganapino in cuccagna.

Uno spettacolo nel quale i celebri personaggi calcheranno la scena al fianco delle altre maschere del teatrino, reinterpretano a vicende nuove ed originali, intrecciate ad altre prese a prestito dalla tradizione e dalla narrativa popolare. Le teste di legno accompagneranno il pubblico attraverso un caleidoscopio di scene e personaggi, in maniera dinamica ed avvincente, divertente ed imprevedibile, coinvolgendo e stupendo gli spettatori di tutte le età. Uno spettacolo recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, diverso ad ogni rappresentazione, e ricco di duelli, inseguimenti e baruffe da risolvere a suon di bastonate.

Il Coya Beach è in via delle Gardenie 27 a Casalborsetti, e l’appuntamento è dunque per le 21.15 di venerdì 2 agosto.

La rassegna Burattini alla Riscossa farà poi tappa al Bagno Ulisse di Marina di Ravenna, dove giovedì 8 agosto alle 20:30 andrà in scena un nuovo spettacolo sempre con protagonisti gli eroi del teatrino di Massimiliano Venturi.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti, è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Anteprime ed aggiornamenti sulle prossime attività alla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.