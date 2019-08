I tamburi tribali degli Africa Djembe Kaloba a Spiagge Soul per uno degli ultimi appuntamenti

È di scena l’Africa a Spiagge Soul. Venerdì 2 agosto al Festival si esibiscono gli Africa Djembe Kaloba, formazione con musicisti provenienti da diversi Paesi del continente africano che esplorano le sonorità ancestrali dei tamburi tribali, dal Djembe al Doum Doun, assieme alla chitarra Cora e al Balafon (alle 22). Ma il concerto è anticipato dal seminario di Tamburi africani per bambini condotto da Seydou Kienou (alle 15.30) e dalla cena a ritmo di musica African acoustic dinner (alle 19.30). A Lido Adriano è invece di scena la voce ammaliante di Sara Zaccarelli, col suo progetto Sara and The Back Beat (alle 21.30 in Piazza Vivaldi), che ripercorre il repertorio classico dei mostri sacri del Soul.

È la seconda giornata di “A Song for Africa”, la rassegna interna a Spiagge Soul curata col Bagno Peter Pan che prevede seminari, incontri culturali e concerti, per approfondire le radici africane della black music mondiale e trasformare la diversità in opportunità di arricchimento reciproco. Il Festival, organizzato dall’Associazione “Blues Eye” in compartecipazione col Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, ha in programma oltre 40 concerti a ingresso gratuito.

Africa Djembe Kaloba

L’unione fa la forza. Lo spettacolo Africa Djembe Kaloba è una vera e propria chiamata dei tamburi africani, nonché l’occasione per aprire orecchie, cuore e mente a tradizioni e suoni altrui, guidati dai tamburi Djembe e Doum Doun, dalla Cora, dal Balafon e da musicisti che arrivano dal Senegal e dal Mali, dal Burkina Faso e dalla Costa d’Avorio. Conoscere altre persone e le culture di altri Paesi è un arricchimento personale. Il dialogo è sempre un modo positivo per capire l’altro e raggiungere prima e meglio il nostro obiettivo comune, che è quello di essere in pace e in armonia con noi stessi e con gli altri.

Sara and The Backbeat

Tre artisti e un cuore solo, che si riempie, in questo viaggio, della solarità e della bellezza delle melodie immortali delle canzoni classiche degli Dei del Soul, tra cui Salomon Burke, Otis Redding, Curtis Mayfield e Aretha Franklin, di un tocco di spirito interpretando Eartha Kitt fino al rock’n’roll di Tina Turner. La Cadillac su cui viaggia l’eclettica voce di Sara Zaccarelli è formata da un duo trascinante e creativo che vede Enri Zavalloni all’hammond e tastiere e Matteo Monti alla batteria. Per l’occasione ci sarà come ospite Gianni Perinelli al Sax.

Il programma

Il Festival continua il 3 agosto con lo statunitense Corey Harris, il grande musicista maliano Baba Sissoko (sabato 3 agosto), e Izzy & The Catastrophics (domenica 4 agosto), prima di una ripresa sabato 10 agosto con Noreda Graves a Marina di Ravenna.

Spiagge Soul è il Festival organizzato dall’Associazione culturale “Blues Eye” con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Per info e aggiornamenti sul programma: www.spiaggesoul.it