Ravenna, a Lido di Savio la II edizione di Balamondo World Music Festival con Casadei e Belli

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 agosto torna a Lido di Savio di Ravenna il “Balamondo World Music Festival”, il festival epicentro della musica e della danza etnica e folk internazionale curato e diretto da Mirko Casadei, alla guida della storica orchestra Casadei con oltre 90 anni di carriera artistica. L’evento, organizzato da Casadei Produzioni, è sostenuto dal Comune di Ravenna, patrocinato dalla Regione Emilia Romagna con il supporto del comitato di Lido di Savio.

“Balamondo World Music Festival” è un evento unico che si pone come obiettivo quello di promuove il territorio e la tradizione. Un vero e proprio viaggio attraverso le diverse realtà del mondo del ballo e della musica passando dal liscio al latino americano, dagli standard internazionali alla danza argentina e filuzziana. Ospite d’eccezione Paolo Belli, che venerdì 3 agosto salirà sul palco con Mirko Casadei per una jam session irripetibile. A dare il via ufficiale al Balamondo sarà come sempre “il re del Liscio” Raoul Casadei.

Il programma

Venerdì 2 agosto alle ore 18.00 all’Hotel VistaMare Suite&Spa show di ballo internazionale con la Scuola di Ballo Gabusi, capitanata da Mia Gabusi già protagonista del programma “Ballando con le stelle”. Faranno parte dello spettacolo Mia Gabusi & Pietro (Campioni del Mondo Danze Latino Americane 2019 Adult), Alex & Alessia (13 volte Campioni Italiani Danze Argentine e Filuzziane), Michele & Ambra (Campioni del Mondo Danze latino americane 2019, Under 21).

Alle ore 21.00 si prosegue all’Hotel Bahamas con lo spettacolo di ballo Balla Con Noi della Scuola di Ballo e Gruppo Spettacolo di Rimini di Paolo Semprini e Debora Cecchetti (da sempre scuola di ballo ufficiale dell’Orchestra Casadei).

Sabato 3 agosto alle ore 21.00 in Piazza Sorrivoli si terrà la serata principale con lo spettacolo di Mirko Casadei e l’ospite d’eccezione Paolo Belli. I due artisti si cimenteranno in una jam session divertente ed energica proponendo i rispettivi successi accompagnati dall’Orchestra Casadei, che per l’occasione sarà arricchita con un numero maggiori di musicisti. Presenta la serata il conduttore televisivo ed esperto critico di musica tradizionale Emiliana Romagnola, Andrea Barbi.

Domenica 4 agosto alle ore 18.00 al Marèna Beach si esibirà il trio jazz Lazzanni con lo spettacolo “Casadei in Jazz”. Alle ore 21.00 si torna in Piazza Sorrivoli per “Ballando sotto le stelle”, un grande spettacolo di ballo in cui Mirko Casadei e la sua Band accompagneranno i diversi campioni di danze standard latine e di folk tradizionali.