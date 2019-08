Ravenna, spettacolo di Duilio Pizzocchi al Village Camping Adria di Casalborsetti

Questa sera, venerdì 2 agosto, presso il Village Camping Adria di Casalborsetti, va in scena lo spettacolo del comico Duilio Pizzocchi dal titolo “Chi? Cosa? Dove? Quando? Perché?”. Nel corso della serata il comico bolognese farà rivivere in una splendida cornice i suoi personaggi più famosi.

Maurizio Pagliari, in arte Duilio Pizzocchi, fin da bambino mostra propensione alla battuta, allo scherzo ed a ogni forma di divertimento. Già a vent’anni comincia a frequentare le Radio e le TV dell’Emilia Romagna partecipando a programmi umoristici; nascono qui le prime “macchiette”: Duilio Pizzocchi, imbianchino ferrarese che vive in un mondo di barzellette. Poi arriva “Cactus”, tipico frickettone molto in voga negli anni ’80, il classico tipo che vive alla giornata, sempre a caccia di prestiti, furtarelli e prodotti stupefacenti. Per parodiare le tante maghe e chiromanti presenti nelle TV private nasce “Donna Zobeide”, che, pur proponendo sistemi divinatori assurdi, trova credito tra i radio ascoltatori. Nei primi anni ’90 arriva anche “Ermete Bottazzi”, camionista ferocissimo e spietato, sempre lanciato, a tutta velocità, sulle strade d’Italia coi suoi “carichi improbabili”.

Nel 1992 fonda, insieme a degli amici, il “Costipanzo Show”, varietà comico tuttora vitale in cui trova particolare sintonia col “Poeta Romagnolo Giuseppe Giacobazzi” col quale propone spesso esibizioni in duo.