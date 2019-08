Seconda serata per Ri…cantare a Riolo, aspettando il clou di fine agosto

In arrivo la seconda tappa di avvicinamento alla finale del 31 agosto del concorso canoro “Ri…Cantare a Riolo”. Infatti, per sabato prossimo 3 agosto, nella piazza del Castello, è in calendario l’ultima selezione della manifestazione musicale proposta dall’Associazione Culturale Romagna in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale, Avis, Aido, Pro Loco, comune e commercianti riolesi.

Alla serata di accesso all’ultimo appuntamento parteciperanno 10 concorrenti che canteranno esclusivamente in italiano davanti ad una giuria di esperti. Tra gli ospiti Giorgia Montevecchi di Faenza, Anna Di Biase, già cantante dell’orchestra Silvano Prati e Giulia Toschi di Faenza vincitrice di una precedente edizione di “Ri…Cantare” e reduce da una passata partecipazione a Castrocaro.

Come sottolinea l’organizzatrice Giuliana Montalti “il concorso come sempre vuole essere un festoso incontro tra giovani valorizzando la musica italiana”.