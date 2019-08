Strade Blu Festival: Shilpa Ray in concerto a Fusignano

Sabato 3 agosto Strade Blu Festival arriva a Fusignano e propone il concerto della cantante Shilpa Ray. L’artista americana ma di origini indiane si esibirà dalle 21.30 in piazza Corelli.

Shilpa Ray, dopo aver militato in varie band, apre i tour di Nick Cave (sia con i Bad Seeds che con il progetto Grinderman), diventando una sua vera e propria pupilla. Paragonata a voci del rock come Patti Smith, Pj Harvey e Nico, Shilpa Ray si muove nella sua contaminazione tra il blues e un punk metropolitano di grande seduzione, con il tocco ibrido e inconsueto dell’harmonium indiano che spesso contraddistingue i suoi show. Le sue canzoni sono storie di perdizione, che raccontano di amore, morte, tradimento, sesso e passione e la voce di Shilpa fluttua tra la pace e l’inquietudine. La cantante si trova in tour in Europa e il concerto a Fusignano è una delle due date in programma in Italia, oltre a quella di Firenze.

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni scrivere a info@stradeblu.org. L’evento è organizzato da Pma Promotion, in collaborazione con il Comune di Fusignano e Strade Blu.