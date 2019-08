A Lido di Dante va in scena la finale di “The Singer”, Concorso Canoro Open

Oggi, sabato 3 agosto, alle ore 21 nella Piazzetta del lungomare di Lido di Dante, si svolgerà la finale del 2019 di “ The Singer”, Concorso Canoro Open, manifestazione in collaborazione col Comitato cittadino Lido di Dante e con il patrocinio dell’Assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna. Special Guest in Giuria: Emanuela Cortesi – Joy Salinas – Sandro Comini.