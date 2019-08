Domenica 4 agosto seconda «Alba in musica», al Villaggio dei pini di Punta Marina Terme

Prosegue con il secondo appuntamento previsto per domenica 4 agosto il programma di «Alba in musica», la nuova idea lanciata dai Mosaico Villaggi per assistere al sorgere del sole in un contesto unico e affascinante. Tre iniziative originali e curiose organizzate sulla terrazza panoramica del Villaggio dei Pini di Punta Marina Terme, una delle quattro strutture di Mosaico Villaggi insieme al Villaggio Pineta di Milano Marittima, Villaggio del Sole, tra Marina Romea e Porto Corsini, e Villaggio Rivaverde a Marina di Ravenna.

Una location spettacolare, con la spiaggia libera antistante a completa disposizione e una vista sconfinata davanti agli occhi. Lo spettacolo anche questa volta inizierà alle ore 5.45, quando l’oscurità inizia lentamente a cedere il passo alla luce del sole creando un’atmosfera magica. E poi tanta buona musica per tutti, sia clienti del Villaggio sia persone che, ad ingresso libero, potranno provare questa nuova emozione fermandosi per una buona colazione al bar del campeggio, magari con i bomboloni caldi preparati per l’occasione.

In programma Le belle canzoni della nostra storia: gli anni ’60 con Gianluigi Tartaull voce e chitarra e Luca Bombardi al pianoforte.