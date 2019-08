Spiagge Soul 2019, Baba Sissoko e Corey Harris chiudono “A song for Africa”

A Spiagge Soul è una grande giornata ispirata dai venti dell’Africa quella di sabato 3 agosto. Sulla Riviera arrivano due indiscussi maestri internazionali. Il grande musicista maliano Baba Sissoko, uno dei principali esponenti mondiali della musica etnica e jazz, col suo ultimo progetto “Mediterranean Blues” che unisce colori e suoni di popoli diversi sarà al Bagno Peter Pan alle 19.30. Lo statunitense Corey Harris, bluesman attento alle tradizioni del continente nero che ha collaborato fra i tanti con B.B. King, Tracy Chapman, Buddy Guy e Taj Mahal, ed è stato scelto come protagonista da Martin Scorsese per uno degli episodi della sua serie sul Blues sarà al Marlin Beach, alle ore 22.

Il pomeriggio invece, al Bagno Peter Pan dalle 14 alle 19, è affidato alle mani e al microfono di Luigi Bertaccini, che nell’incontro “Da Marina al Mali” assieme a Marco Boccitto, giornalista di Manifesto e Rai Radio 3 ed esperto di musica africana, condurranno una giornata di radio in diretta con interventi dei musicisti previsti nel programma e divagazioni culturali, più interviste a Baba Sissoko e Corey Harris (in diretta su Radio Icaro Rubicone – Fm 90.0, su www.radioicarorubicone.it e poi con un podcast ancora più ricco con contenuti ampliati).

Si chiude così “A Song for Africa”, la rassegna interna a Spiagge Soul curata col Bagno Peter Pan pensata per approfondire le radici africane della black music mondiale e trasformare la diversità in opportunità di arricchimento reciproco.

Baba Sissoko – Baba Sissoko “Mediterranean Blues”. Nato a Bamako (Mali), Baba Sissoko è un maestro indiscusso del Tamani (il talking drum) che ha imparato a suonare durante la sua infanzia, grazie agli insegnamenti di suo nonno Djeli Baba Sissoko, e dal quale estrae con una naturalezza sbalorditiva tutte le note con un solo gesto. È uno dei principali esponenti della musica etnica e jazz internazionali, impegnato da sempre nel diffondere la cultura e le tradizioni musicali del suo Paese d’origine. Eccelso polistrumentista suona anche lo ngoni, il kamalengoni, la chitarra, il balaphon, la calebasse, l’Hang e, come se non bastasse, canta. Originario di una grande dinastia di griots del Mali, Baba Sissoko ha collaborato, tra gli altri, con artisti del calibro di Corey Harris, che si esibisce nella stessa giornata a Punta Marina. Presenta a Spiagge Soul il suo ultimo lavoro “Mediterranean Blues”.

Corey Harris – Nato a Denver, in Colorado, nel 1969, Corey Harris può essere considerato senza ombra di dubbio tra i migliori rappresentanti del blues legato alla tradizione ma con uno sguardo sempre attento alle influenze e alle contaminazioni. Studioso della cultura e dei ritmi africani, durante gli studi universitari presso il Bates College nel Maine si appassiona alla linguistica africana e intraprende un viaggio in Camerun, fondamentale per il suo percorso artistico, venendo affascinato dal mondo della poliritmia. Nel corso degli anni, Harris si avvicina anche ai ritmi giamaicani con l’album “Zion Crossroads” (Telarc Record, 2007). Nel 2003 Martin Scorsese lo sceglie come protagonista interprete del film documentario “Dal Mali al Mississippi” (uno dei sette episodi della serie “The Blues”). E, giusto per lasciare intendere a chi è affidata la sorte del blues moderno, Corey Harris si eleva dal cerchio dei suoi colleghi con il sorprendente “Mississippi To Mali”, colonna sonora dello stesso film. Nella sua discografia costruita in continua perfezione, album dopo album, Harris insiste nello sfornare autentiche dichiarazioni di blues, senza mai cedere a inutili banalità. Corey vanta collaborazioni con artisti del calibro di B.B. King, Taj Mahal, Buddy Guy, R.L. Burnside, Ali Farka Touré, Dave Matthews Band, Tracy Chapman, Olu Dara, Souleyman Kane e Ali Magassa. Con un piede nella tradizione e l’altro nella sperimentazione, Harris rappresenta un unicum nel panorama musicale contemporaneo.

Il Festival termina domenica 4 agosto con Izzy & The Catastrophics, prima di una ripresa sabato 10 agosto con Noreda Graves a Marina di Ravenna. Spiagge Soul è il Festival organizzato dall’Associazione culturale “Blues Eye” con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Per info e aggiornamenti sul programma: www.spiaggesoul.it