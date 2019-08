Ravenna, a Classe al Chiaro di Luna for Kids si naviga nei mari di Monet: laboratorio di pop up e lettura di “Amici”

Classe al Chiaro di Luna for Kids, lunedì 5 agosto alle ore 18, presso l’Antico Porto di Classe, propone Che arte è mai questa? Nei mari di Monet. Dopo la lettura del libro “Amici” (Il Castoro Editore), verrà realizzato un pop up ispirato al mare di Monet per scoprire con occhi nuovi i capolavori del grande artista e divertirsi a stravolgerli. A cura dell’Associazione Cartabianca – Laboratori creativi. Per bambini dai 5 ai 10 anni.

Tariffa: 6 euro a partecipante (accompagnatori gratuito).

Prenotazione obbligatoria: 0544 478100.

Alle ore 19, visita guidata alla scoperta dell’Antico Porto di Classe.

Tariffa: 7 euro a persona (ingresso + visita guidata).