Ravenna, presentazione di “Apollo. La sfida della luna” di Stefano Cavina al Cisim di Lido Adriano

Lunedì 5 agosto, ore 19.30, appuntamento fuori programma per la rassegna estiva dedicata ai bambini e alle famiglie, APPRODI – ANCORAGGI DI TEATRO MUSICA E PIC NIC SUL PRATO al centro culturale Cisim di Lido Adriano con Speciale Approdi sulla Luna, che ha in programma la presentazione del libro: “Apollo. La sfida della luna” di Stefano Cavina.

Stefano Cavina è uno scrittore e giornalista scientifico. Debutta nel 1987 come corrispondente del settimanale Rombo e in seguito scrive per Nuovo Orione e La Rivista Aeronautica. Il suo libro Cosmonauti-Esploratori dell’Universoha costituito la base per una delle puntate RAI Voyager. Con Apollo-La sfida alla Luna vince il primo premio letterario di Cultura Aeronautica e Aerospaziale, Vega. È curatore di mostre a tema sull’esplorazione dello spazio e membro della Planetary Society. La sua ultima opera Men On The Moon è considerata dall’Ufficio Storico della NASA una delle più interessanti e meglio riuscite fra quelle edite in occasione del cinquantenario dello sbarco del primo uomo sulla Luna. La serata è ad ingresso gratuito con tessera AICS 2018/19.

Info e Prenotazioni: cisim.lidoadriano@gmail.com/ 3896697082 / ccisim.it/ FB ccisim.

L’Associazione Culturale Il lato Oscuro della Costa che è affiliata a AICS. La quota associativa per iscriversi all’associazione Il Lato Oscuro della Costa è di € 5 e da il diritto di partecipare alle attività dell’associazione stessa. È possibile fare domanda di iscrizione a socio compilando il form online sulla pagina: ccisim.it.