Stasera siamo qua. Ravenna, tributo alla musica italiana d’autore di Sergio Casabianca e Cristina Di Pietro

Per la rassegna Sotto le stelle di Galla Placidia, Sergio Casabianca e Cristina Di Pietro omaggeranno i grandi autori della musica italiana con un concerto dal titolo Stasera siamo qua, martedì 6 agosto, dalle 20.45 in piazza san Francesco. I due artisti coinvolgeranno il pubblico per rivivere insieme la storia della musica italiana attraverso i brani più famosi dei cantautori che non sono più in vita.

Un omaggio alla bellezza di ciò che hanno scritto e cantato, in un racconto profondo ed ironico in cui Sergio e Cristina proiettano il paradiso “perduto” della musica italiana d’autore, ad accompagnarli Max Ferri (batteria), Giuseppe Zanca (basso e tromba), Francesco Montesi (tastiere e fisarmonica) e Federico Lapa (percussioni); ad aprire il concerto Alessandro Koebler al pianoforte.

La serata è organizzata realizzata con il sostegno del Comune di Ravenna – assessorato al Turismo e in collaborazione con la scuola di musica Malerbi di Lugo; ingresso gratuito.