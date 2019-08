Faenza, a Castel Raniero una serata tutta dedicata al tango: ad esibirsi il trio Tres

Passione e ritmo incalzante saranno al centro del concerto di domani, mercoledì 7 agosto, alle ore 21.00, nel parco della ex colonia di Castel Raniero, per una serata tutta dedicata al tango. Ad esibirsi, i Tres por tango: Alberto Fantino alla fisarmonica, Angelo Vinai al clarinetto e Maurizio Baudino alla chitarra, accompagnati dalla voce di Celeste Gugliandolo. In programma, tra i tanti brani previsti, anche i pezzi più famosi della tradizione, come “El choclo”, “A media luz”, “Caminito”, “Balada para un loco” e “La cumparsita”.

L’evento rientra nella programmazione della rassegna musicale “In tempo”, curata da Donato d’Antonio, direttore artistico della scuola comunale di musica Sarti. L’ingresso è gratuito. Il trio Tres por tangonasce dall’incontro tra tre musicisti, che, dopo lunghi e importanti percorsi musicali da solisti, in orchestre e gruppi da camera, hanno deciso di unire alla loro amicizia anche l’amore per il tango e la musica per dare vita a un nuovo progetto.

Appena formato il Trio è già stato ospite di due importanti Festival di Tango, a Cuneo e nella Val Cenis, e ha suonato in diverse rassegne concertistiche in Italia. Angelo Vinaidopo essersi diplomato in clarinetto si è in seguito perfezionato presso l’orchestra I.A.E.M in Germania, nonché con i maestri Giuffredi, Pay, Meloni e Sobrino. Dal 1985 è primo clarinetto solista dell’orchestra B. Bruni di Cuneo e collabora stabilmente con le orchestre Internazionale d’Italia, Sinfonica di Asti e Filarmonica di Torino, con le quali ha effettuato diverse tournée all’estero. E’ direttore Artistico e fondatore dell’orchestra Amatoriale Italiana nonché fondatore del gruppo Quintettango, con il quale ha vinto il concorso Word Music nel 2001.

Ha partecipato a varie trasmissioni radiofoniche e televisive per la Rai e Mediaset e ha al suo attivo sei cd. Dal 2001 è titolare della classe di strumento presso il liceo musicale “E. Bianchi” di Cuneo. Alberto Fantino è nato ad Albenga e ha studiato fisarmonica classica sotto la guida del maestro Daniele Ravaglia. Ha partecipato a numerosi concorsi fisarmonicistici, conseguendo prestigiose affermazioni. Ha svolto attività didattica in diversi istituti civici musicali del cuneese.

Ha suonato più volte con l’Orchestra della Rai Tv di Roma, diretta dal maestro Caruso, partecipando ad alcune trasmissioni su Rai 1 trasmesse da Cinecittà e condotte da Pippo Baudo. Dal 2001 collabora con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Ha al suo attivo numerose produzioni discografiche con diversi ensemble.

Maurizio Baudinoha intrapreso giovanissimo lo studio della chitarra, diplomandosi con il massimo dei voti presso il Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo e, con lode, presso il Politecnico “Scientia et Ars” di Vibo Valentia.

Vincitore di premi in numerosi concorsi, da sempre attento alle più diverse espressioni musicali, ha suonato in diversi ensemble di musica rock, folk, jazz, con un occhio di riguardo per la musica sudamericana, brasiliana ed argentina in particolare.

Con il maestro Muti ha avuto l’onore di esibirsi in alcune prestigiose sale europee.

Come arrangiatore e compositore ha curato produzioni discografiche, scritto musiche originali per spettacoli teatrali. Ha all’attivo diverse incisioni discografiche.

E’ docente di Esecuzione ed interpretazione presso il liceo musicale “E. Bianchi” di Cuneo.

Celeste Gugliandoloè la cantante del gruppo I Moderni, secondi classificati a Xfactor5nel 2012. Nasce a Messina e si trasferisce a Torino nel 1998. Attualmente vive a Torino e a Roma.Si è diplomata in violoncello, pianoforte complementare e canto corale al Conservatorio “A.Corelli”, prima, e al “G.Verdi” poi.

Ha frequentato la scuola del Teatro Stabile di Torino, dove si è diplomata nel 2009. Dal 2012 al 2015 pubblica, con l’etichetta SonyMusic, tre album, nel maggio 2016 il suo primo album solista. Attualmente lavora alla produzione del nuovo EP dei Moderni.Testimonial della campagna McDonald’s 2014, della campagna ministeriale “Alza il volume non il gomito”, della campagna “Omofobia No Grazie” e colonna sonora della campagna di Bosch Italia “MissioneAmbiente”.Finalista ad Area Sanremo Giovani 2016 e ai Wind Music Awards 2014.