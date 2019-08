Marina di Ravenna: Capit Incontra Maurizio Garuti, un’altra verità sull’omicidio Pascoli

L’ultimo appuntamento della rassegna Capit Incontra – mercoledì 7 agosto ore 21, alla Sala Auditorium G. Di Stefano di Marina di Ravenna – tratterà l’assassinio del padre di Giovanni Pascoli, il caso più oscuro della letteratura italiana: tre processi non sono bastati a individuare i colpevoli. Ora, una confessione, getta una luce nuova e forse risolutiva sul delitto.

Maurizio Garuti raccoglie questa confessione e costruisce un racconto appassionante che riunisce il ritmo del giallo e lo spessore del romanzo di formazione. Siamo nel 1958, in Romagna, in un mondo contadino che sta per essere spazzato via dai tempi nuovi. Un bambino di 11 anni ascolta i discorsi degli anziani nella stalla e carpisce brandelli di una verità sconvolgente, che rovescia ciò che abbiamo imparato a scuola e che abbiamo sempre creduto.



Maurizio Garuti

Narratore e autore teatrale. Nasce nel 1948 in una frazione di San Giorgio di Piano (Bologna), da una famiglia di mezzadri. Dopo il Liceo classico Marco Minghetti, si laurea in lettere moderne all’Università di Bologna. Ha lavorato come dipendente pubblico nella rete bibliotecaria della provincia di Bologna. Da molti anni opera come libero professionista occupandosi di grafica editoriale e soprattutto di scrittura. La sua attività di scrittore spazia dalla narrativa al teatro, dalla satira del linguaggio quotidiano alla memoria orale.

Frequenta il genere comico, quello drammatico, il thriller, e a volta li mescola insieme. Le sue storie se le inventa, ma spesso le cerca nella vita reale. È convinto che ogni persona racchiuda un romanzo potenziale: basta ascoltarla. Oltre che al “parlato” della gente, è attento alla scena ambientale in cui essa agisce. Alcuni suoi lavori narrano il paesaggio emili