Concerti in pineta “In Canto della natura” a Milano Marittima con il duo Priscilla Casadei e Simone Basti

Mercoledì 7 agosto alle 17.30 prosegue la quarta edizione dei concerti in pineta “In Canto della natura”. All’ingresso della pineta di Milano Marittima, in prossimità dello Stadio Dei Pini Germano Todoli, si svolgerà un concerto del duo musicale Priscilla Casadei (voce) e Simone Basti (pianoforte) che presenteranno “Colonne sonore in concerto”, un viaggio musicale fra le più belle canzoni tratte dalle colonne sonore più famose dei film. L’ingresso è gratuito.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione La Pineta APS, in collaborazione con: Scuola di Musica Comunale G. Rossini, Associazione Cervia Musica, Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia, Circolo Pescatori La Pantofla, Lions Club Cervia Ad Novas, Terme di Cervia e Consiglio di Zona di Milano Marittima. Supporta l’iniziativa dal punto di vista della comunicazione la Pro Loco Milano Marittima.

Priscilla Casadei

Ad ottobre 2018 ha presentato il primo disco dedicato alle “Canzoni della radio”, realizzato, a poco più di un anno dal debutto ufficiale, dal Duo musicale “Vintage – Tempi moderni”, composto da Priscilla Casadei e Luca Olivieri (Musicista/Fisarmonicista).

Priscilla Casadei è Vocologa Artistica – esperta della voce ed ha conseguito la Laurea in Lettere e Beni Culturali (2014) e la Laurea Specialistica in Vocologia Artistica (2015) presso l’Università di Bologna. Ha di recente condotto un “corso di voce e di canto” che si è svolto con successo ala Biblioteca comunale “Maria Goia”.