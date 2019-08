Senti che suono! Talk del musicista Antonio Gramentieri all’Arena Borghesi di Faenza

Il Cineclub Il raggio verde propone questa sera, mercoledì 7 agosto, all’Arena Borghesi di Faenza una chiacchierata aperta con “Don” Antonio Gramentieri, musicista e produttore di collina con una passione non troppo segreta per i suoni degli spazi e le note dentro le immagini. Selezioni di clip sonori, sonore discussioni, magari anche qualche colpo di chitarra.

Attivo da oltre due decadi, nelle pieghe di un’attività da musicista che lo ha portato di continuo in giro per il mondo, ha realizzato colonne sonore per Sky/Fox (Hundred to go), per History Channel (Delitti), per il cinema (Zoran il mio nipote scemo, Upwelling), per gli spot (Volkswagen), ha musicato balletti, letture, spettacoli di burattini, action pantings, battesimi. Reduce da un autunno-inverno che lo ha portato in circa 130 città dal Texas al Kosovo, ha deciso di passare le serate d’estate a fare delle chiacchiere con gli amici. Questa sera è una di quelle.

Durante la talk saranno mostrati spezzoni di film dagli anni ’60 ad oggi per ricavarne spunti utili ad analizzare l’evoluzione delle colonne sonore negli ultimi decenni. Tra gli altri: Amarcord,Giulietta degli spiriti, Blow Upe la serie tv Twin Peaksdi David Lynch. Apertura cancelli: ore 20.45. Inizio talk: ore 21.15.