Allo Ziggy Bar di Russi il concerto del compositore svedese Thomas Silver

Oggi, giovedì 8 Agosto, alle ore 21 presso lo Ziggy Bar di Russi, via Ungaretti 70, arriva Thomas Silver in concerto. Una serata imperdibile che ripercorrerà la carriera dell’artista Svedese con i grandi classici della sua band di origine, gli Hardcore Superstar e molti estratti dal suo album solista ” The gospel according to Thomas”, che ha riscosso tantissime recensioni positive in tutta Europa.

Thomas Silver è un chitarrista, compositore svedese, nato a Goteborg nel 1974. Conosciuto in tutto il mondo come fondatore degli Hardcore Superstar, ha uno stile inconfondibile, che ha ispirato molte band.

Con gli Hardcore Superstar ha avuto modo di suonare in tutto il mondo forte delle hits come “Someone special”, “Liberation”, “We don’t celebrate sundays” e molte altre;vincitori di diversi awards e dischi d’oro, che hanno permesso a lui e alla band di calcare palchi importantissimi, come ad esempio quello dello Stadio delle Alpi di Torino insieme agli AC/DC. Dopo diversi album di successo Silver ha deciso di lasciare la band per dedicarsi al suo progetto solista, un percorso solista iniziato nel 2010 e sfociato nell’album uscito da pochi mesi, edito dall’etichetta discografica italiana Volcano records.