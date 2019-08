Brisighella, ultimo spettacolo della rassegna Teatro Ragazzi al Borgo con “Chi ha paura di Denti di ferro?”

Ultimo appuntamento, giovedì 8 agosto alle ore 21.15 al Teatro di via Spada a Brisighella, con l’edizione 2019 della rassegna Teatro Ragazzi al Borgo. In scena una delle più recenti produzioni di Accademia Perduta/Romagna Teatri, recentemente ospitata anche nell’ambito del prestigioso Giffoni Festival: Chi ha paura di Denti di ferro?, spettacolo realizzato dalla compagnia TCP Tanti Cosi Progetti e interpretato da Danilo Conti.

La storia della strega Denti di Ferro trae le sue origini da un racconto della tradizione popolare della Turchia e narra di tre fratelli a cui è stato detto di non avventurarsi nel bosco per evitare l’ira della malvagia strega che vive lì: un giorno i ragazzi decidono di andare contro il volere del fratello più giovane, si perdono mentre cala l’oscurità e, in lontananza, vedono il lume di una casa. Sono accolti da una vecchina che offre loro cibo e un letto per la notte. I due fratelli maggiori entrano volentieri ma il più piccolo segue con riluttanza perché sospetta che quella sia davvero la casa della strega della quale erano stati avvertiti.

Ne sarà certo quando troverà nella casa una grande gabbia e, dalla finestra sul retro, vedrà un muro fatto di tante ossa. Quella notte, mentre i due fratelli maggiori dormono, il più piccolo resiste al sonno e…

Quella di Denti di Ferro è una storia che si inserisce a pieno titolo nella tradizione popolare delle storie di magia e di queste contiene tutti i tratti caratteristici: la strega che vive nel fitto di un bosco, isolata, e che non vuole essere disturbata; i bimbi che, incauti, sono attratti dalla curiosità di scoprire se esista veramente e che vengono avvertiti, di solito dalla mamma, del pericolo, ma decidono lo stesso di perlustrare il bosco.

È naturale, i bambini hanno bisogno di esplorare e di vivere l’esperienza della scoperta. Una scoperta che, affrontata con intelligenza, furbizia e spirito, li può far crescere.

INGRESSO GRATUITO. INFO: Comune di Brisighella – Settore Cultura 0546 994415. Brisighella – Associazione Pro Loco 0546 81166 / Faenza – Teatro Masini 0546 21306 – www.comune.brisighella.ra.it – www.accademiaperduta.it.