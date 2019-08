La Rocca di Riolo Terme offre a piccoli e grandi visitatori tanti laboratori e visite guidate: il programma

La Rocca di Riolo Terme offre a piccoli e grandi visitatori diverse iniziative anche nel mese di agosto. Sabato 10 agosto alle ore 20.30 i più piccoli potranno partecipare a “Le stelle di San Lorenzo”, un laboratorio creativo dedicato alla realizzazione di tante stelle splendenti nella notte più stellata dell’anno.

Domenica 11 agosto e per tutte le domeniche del mese sempre alle ore 20.30 ci saranno le Letture in Rocca, storie di draghi, principesse e cavalieri raccontate nelle sale del castello. Inoltre, il giorno di Ferragosto la Rocca è aperta dalle 15.00 alle 23.00, mentre alle ore 21.00propone, come ogni giovedì d’estate, la visita guidata Alla Corte di Caterinain compagnia di

Caterina Sforza. È consigliata la prenotazione per ogni iniziativa.

Per un più stretto contatto con la natura e in attesa di poter nuovamente visitare la Grotta del Re Tiberio, è in programma sabato 10 agosto ore 9.00, e ogni sabato mattina del mese.

Ai piedi del Parco, un trekking dalla Rocca di Riolo fino a Rio Basino tra i gessi e l’acqua alla scoperta del territorio di confine del Parco, fino ad entrare in una delle aree protette più suggestive e particolari del territorio romagnolo. Si prosegue poi con il trekking notturno A Sasso di notte in programma mercoledì 14 agosto alle ore 21.00 per ammirare i riflessi notturni sulle colline di cristallo.

La prenotazione è obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni:

Tel. 0546 77450 – roccadiriolo@atlantide.net – www.atlantide.net/roccadiriolo.

Cell. 335 1209933 – retiberio@atlantide.net – www.atlantide.net/retiberio.