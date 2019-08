Milano Marittima, a San Lorenzo il concerto al piano bar di Fabrizio Pausini

Sabato 10 agosto al Palace Hotel di Milano Marittima, si esibirà in un live esclusivo Fabrizio Pausini. Dopo anni, il papà di Laura (che ha iniziato la sua carriera proprio come corista del padre nelle serate di piano bar a Cervia, in piazza e negli hotel di Antonio Batani) torna a suonare per una serata di musica negli hotel del gruppo Batani Select Hotels.

Fabrizio Pausini (nato nel 1945) è uno storico cantante di piano bar. Aveva fondato un duo, chiamato Les Copains Music Show con Renzo Casadio. Marito di Gianna Bellardini, maestra d’asilo, è padre di Laura e Silvia. Il suo a Milano Marittima è un ritorno unico, dovuto ai rapporti di fraterna amicizia fra la famiglia Pausini e la famiglia Batani.

Dalle 20 è possibile accedere al Gran buffet di San Lorenzo, con abbinamenti gourmet fra cibo e vini, aspettando i fuochi d’artificio,

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0544993618.