Una vita per la lotta al cancro. Dino Amadori presenta la sua autobiografia a Cervia, la spiaggia ama il libro

Cervia, la spiaggia ama il libro è da sempre sensibile alle tematiche medico scientifiche e quest’anno ha inserito in programma un incontro dedicato alla medicina e alla prevenzione oncologica. Sarà il Direttore Scientifico emerito dell’ IRST – Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la cura dei tumori, Dino Amadori, che venerdì 9 agosto alle 21.30 presenterà la sua autobiografia Anima e coraggio. La mia vita contro il cancro – ed. Minerva. Appuntamento in viale Ravenna a Milano Marittima. Conduce la giornalista Cristina Zani.

Questo libro vuole rendere onore a tutti coloro che a questa storia hanno contribuito con la loro fatica e la loro passione; primi fra tutti i volontari dello IOR che hanno realizzato sulla loro pelle e da protagonisti una medicina più umana, accompagnando, aiutando e sostenendo migliaia di pazienti; e hanno permesso a tanti medici e ricercatori di progredire nella loro lotta a questa terribile malattia.

Dino Amadori ha fondato nel 1979 lo IOR – Istituto Oncologico Romagnolo del quale è attualmente presidente. E‘ stato Presidente del Comitato etico dell‘Istituto Superiore di Sanità e dell‘Associazione Italiana di Oncologia Medica.

Tutti gli incontri con l’autore sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo gli eventi si terranno presso Confcommercio Ascom Cervia in Via G. Di Vittorio n. 26.

Il libro

Il tumore maligno è la malattia più complessa che l’uomo abbia mai dovuto affrontare. Lo è scientificamente perché, al contrario di tutte le altre malattie, provoca un eccesso di ‘crescita’ cellulare e tessutale incontrollata che infiltra, erode e sostituisce i tessuti normali della persona provocandone, ancora troppo frequentemente, la morte.

Questo libro è il racconto, in parallelo, della storia personale e professionale di chi dedica la propria intera esistenza alla lotta contro il cancro. E, insieme, dello sviluppo dell’oncologia, sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista dell’organizzazione sanitaria. Un racconto che include la nascita e l’evoluzione dello IOR, l’Istituto Oncologico Romagnolo, e dell’IRST, l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di Meldola.

“A ognuno che leggerà questo libro auguro di trovarvi non solo la mia piccola storia personale, ma una scintilla di umanità che ne illumini una strada di operosità, responsabilità, solidarietà verso ogni altro uomo che sia malato o bisognoso.” Dino Amadori

L’autore

Dino Amadori, nato a Santa Sofia (FC) nel 1937, ispirato dalla convinzione che un futuro senza tumori sia possibile, è sempre stato in prima linea nella lotta contro il cancro. Ha fondato nel 1979 l’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR), una cooperativa operante al fianco delle strutture pubbliche. Poi nel 1984 ha ideato il Registro Tumori della Romagna per raccogliere, elaborare e divulgare in modo sistematico e tempestivo le informazioni su incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza di tutti i casi di tumore maligno che insorgono nella popolazione coperta dal registro; produrre dati individuali di elevata qualità, utilizzabili per studi specifici clinici ed epidemiologici; e offrire ulteriori possibilità di prevenzione e diagnosi precoce.

È Presidente della Commissione Oncologica Regionale dell’Emilia Romagna, e membro delle principali società scientifiche nazionali ed internazionali di settore. È anche il Direttore Scientifico dell’Istituto Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori a Meldola (IRST), struttura d’eccellenza e all’avanguardia a livello nazionale nella cura dei tumori.

Cervia, la spiaggia ama il libro è promossa dall'Associazione Culturale Cervia, la spiaggia ama il libro con il patrocinio del Comune di Cervia.

