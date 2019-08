Burattini alla Riscossa fa tappa al bagno Tre Pini di Punta Marina e in piazza Unità d’Italia per Ravenna Bella di Sera

Domenica 11 agosto è in programma la terza e ultima tappa di Burattini alla Riscossa al Bagno Tre Pini di Punta Marina: dopo il successo degli eventi precedenti, che hanno visto in scena I Burattini di Mattia Zecchi e Teatro Lunatico, saranno questa volta protagonisti I Burattini di Massimiliano Venturi. A partire dalle 17.30 andranno in scena Le avventure di Fagiolino e Sganapino.

Le maschere ed i personaggi reinterpreteranno in scena a modo loro vicende nuove ed originali, intrecciate ad altre prese a prestito dalla narrativa popolare. Gli eroi del teatrino accompagneranno il pubblico attraverso un caleidoscopio di scene e personaggi, in maniera dinamica, esilarante ed avvincente, divertente ed imprevedibile, coinvolgendo e stupendo gli spettatori di tutte le età.

Uno spettacolo recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, diverso ad ogni rappresentazione, e ricco di duelli, inseguimenti e baruffe da risolvere a suon di bastonate.

Il Bagno Tre Pini è a Punta Marina, sul Lungomare Cristiforo Colombo, al civico 141.

La rassegna proseguirà poi lunedì 12 agosto con una nuova tappa nel pieno centro cittadino, nell’ambito di Ravenna Bella di Sera: alle 21.15 in Piazza Unità d’Italia, la storica compagnia fiorentina dei Pupi di Stac presenterà Il drago dalle sette teste.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti, è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Anteprime ed aggiornamenti sulle prossime attività alla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.